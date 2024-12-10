Mardin'de 30 Yılda 30 Bin Fidan Diken Şeyhmus Amca'ya Ödül - Son Dakika
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Mardin'de 30 Yılda 30 Bin Fidan Diken Şeyhmus Amca'ya Ödül

Mardin\'de 30 Yılda 30 Bin Fidan Diken Şeyhmus Amca\'ya Ödül

Mardin'de 'Şeyhmus Amca' olarak bilinen 75 yaşındaki Şeyhmus Erginoğlu, 30 yılda 30 binden fazla fidan dikerek çevresine katkıda bulundu. Kızılay Özel Ödülü ile onurlandırılan Erginoğlu, fidan dikmeye ömrü boyunca devam edeceğini söyledi.

10.12.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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MARDİN'de 'Şeyhmus Amca' olarak bilinen, 30 yılda 30 binden fazla fidan diken Şeyhmus Erginoğlu (75), "Sıhhatim yerinde kalırsa, ölünceye kadar fidan dikmeye devam edeceğim. Aldığım ödüller ise sadece benim değil, çevremdeki tüm iyilik gönüllülerinin başarısıdır" dedi.

Mardin'de yaşayan ve bugüne kadar evlenmeyen, şoförlükten emekli Şeyhmus Erginoğlu, 2010 yılında önce Savurkapı semtinde 'çöplük' denilen 48 dönümlük alana, Orman Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle 11 binin üzerinde fidan dikti. Yıllar boyunca gece gündüz diktiği fidanları kontrol eden Erginoğlu, emeklerinin karşılığını aldı. 'Çöplük' denilen bölge, Erginoğlu'nun çabalarıyla ormana döndü. Erginoğlu, geçen 30 yıl içerisinde farklı alanlara toplamda 30 binin üzerinde fidan dikti. Erginoğlu, Kızılay'ın 8 Aralık'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri programında, Kızılay Özel Ödülü ile de onurlandırıldı.

Kentte yapımı süren Şehir Hastanesi'nin çevresine fidan dikmeye başladığını belirten Erginoğlu, "Uluslararası yollarda şofördüm. Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelere gidip geliyordum. 30 yıl önce kamyonumu sattım. Bir süre boş gezdim. Baktım oturmakla bu iş olmuyor. Kendimi fidan dikmeye adadım. Şu ana kadar 30 bin fidan dikmişim. Ayrıca 1 ton palamut da yere serptim. Nusaybin yolu, otogar ve Kasımiye Medresesi altındaki bölgeye palamut attım. İstasyon Mahallesi'ndeki Tugay Komutanlığı'nın yukarısında komutan, subay ve askerlerle beraber 120 kilogram palamut diktik. Şu ana kadar en az 30 bin ağaç dikmişim. Şu an Şehir Hastanesi inşaat alanında dikiyoruz, inşaat bittikten sonra daha da dikeceğiz. Eski hastane arkasında da 11 bin ağaç diktik. Sıhhatim yerinde kalırsa, ölünceye kadar fidan dikmeye devam edeceğim. Aldığım ödüller ise sadece benim değil, çevremdeki tüm iyilik gönüllülerinin başarısıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 30 Yılda 30 Bin Fidan Diken Şeyhmus Amca'ya Ödül - Son Dakika

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