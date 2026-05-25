Mardin'de 32 milyonluk enerji yatırımı engellendi, suç duyurusu yapıldı

Dicle Elektrik, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar Mahallesi'nde 32 milyon lira tutarında planladığı yatırımın engellendiğini duyurdu. Mahalleye getirilen beton direkler, dikim işlemi yapılmadan kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Bunun üzerine şirket, muhtar C. E. ve olaya karıştığı iddia edilen kişiler hakkında Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Mazıdağı Kaymakamlığı'na şikayette bulunan Dicle Elektrik, kamu hizmeti niteliğindeki enerji altyapısına zarar verilmesinin takipçisi olacağını bildirdi.

Şirket verilerine göre, mahallede kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 96 seviyesinde. Elektrik tüketimi Türkiye ortalamasının 8,5 katına ulaşırken, son 3 yılda kaçak tüketimin maliyeti yaklaşık 50 milyon lirayı buldu. Yetkililer, kaçak kullanımın düzenli ödeme yapan aboneleri ve enerji arz güvenliğini olumsuz etkilediğini belirtti. Yatırımın, eskiyen şebekenin yenilenmesi ve can ile mal güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.