Mardin'de 32 milyonluk enerji yatırımı engellendi, suç duyurusu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de 32 milyonluk enerji yatırımı engellendi, suç duyurusu yapıldı

25.05.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik'in Mardin Mazıdağı'nda 32 milyon liralık enerji yatırımı, beton direklerin kırılmasıyla engellendi. Şirket, muhtar ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahallede kaçak elektrik oranı yüzde 96.

Dicle Elektrik, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar Mahallesi'nde 32 milyon lira tutarında planladığı yatırımın engellendiğini duyurdu. Mahalleye getirilen beton direkler, dikim işlemi yapılmadan kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Bunun üzerine şirket, muhtar C. E. ve olaya karıştığı iddia edilen kişiler hakkında Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Mazıdağı Kaymakamlığı'na şikayette bulunan Dicle Elektrik, kamu hizmeti niteliğindeki enerji altyapısına zarar verilmesinin takipçisi olacağını bildirdi.

Şirket verilerine göre, mahallede kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 96 seviyesinde. Elektrik tüketimi Türkiye ortalamasının 8,5 katına ulaşırken, son 3 yılda kaçak tüketimin maliyeti yaklaşık 50 milyon lirayı buldu. Yetkililer, kaçak kullanımın düzenli ödeme yapan aboneleri ve enerji arz güvenliğini olumsuz etkilediğini belirtti. Yatırımın, eskiyen şebekenin yenilenmesi ve can ile mal güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 32 milyonluk enerji yatırımı engellendi, suç duyurusu yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Bilgi Üniversitesi’nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale Bilgi Üniversitesi'nde eyleme devam eden öğrencilere polisten müdahale
Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı Son maçta kazanan Tottenham Hotspur ligde kaldı
Fenerbahçe’yi de ilgilendiriyordu Aston Villa, Manchester City’i geriden gelip yıktı Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı
Muhammed Salah veda etti Liverpool sezonu tatsız kapattı Muhammed Salah veda etti! Liverpool sezonu tatsız kapattı

16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 17:02:24. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 32 milyonluk enerji yatırımı engellendi, suç duyurusu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.