Mardin'de 50 sağlık personeli yenidoğan canlandırma eğitimini tamamladı - Son Dakika
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Mardin'de 50 sağlık personeli yenidoğan canlandırma eğitimini tamamladı

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Mardin\'de 50 sağlık personeli yenidoğan canlandırma eğitimini tamamladı
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Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğindeki Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi tamamlandı. Üç günlük programa Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, İzmir ve Konya'dan gelen eğiticiler ile il genelinden 50 sağlık personeli katıldı, katılım belgesi verildi.

MARDİN'de sağlık personeline yönelik düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) eğitimi, üç günlük programın ardından tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programına Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, İzmir ve Konya'dan gelen eğiticilerin katılımıyla düzenlenirken, il genelindeki 50 sağlık personeli katıldı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, eğitim süresince sağlık personelinin yenidoğan canlandırma konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, doğum sırasında ve doğum sonrasında ihtiyaç duyulabilecek acil müdahalelere yönelik uygulama yeterliliklerinin artırılması ve ekip çalışmasının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, "Eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği geçen değerli eğiticilerimize, kurs sorumlumuz hocamıza ve programa katılan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Her yenidoğanın yaşama sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için bilgi ve becerilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" denildi.

Programın sonunda sağlık personeline katılım belgesi verildi.

Kaynak: DHA
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