Mardin\'de Arama Kurtarma Eğitimi

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Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşler Daire Başkanlığı, olası afet durumlarına müdahale için kendi personelinden 36 kişilik arama kurtarma ekibi kurdu.

AFAD İl Müdürlüğü işbirliğinde İtfaiye Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimle personele enkaza müdahale yöntemleri ve arama kurtarmada kullanılan ekipman ve bunların özellikleri anlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğünün eğitim parkurunda devam eden eğitimle de personele arama kurtarma çalışmalarında kullanılan kesici ve ayırıcı setler, beton dilici ve sismik ses dinleme cihazları, projektör ve hava yastıkları gibi ekipmanla uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerin ardından başarılı personele sertifika verilecek.