Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü tarafından Kızıltepe ilçesinde yaptırılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde arıtılan su tarıma kazandırılıyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü'nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) desteğiyle yaptırdığı 75 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu Kızıltepe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, çevreye ve tarıma katkı sağlamaya devam ediyor.
400 bin nüfusa hizmet veren ve günlük 64 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olan tesiste, Kızıltepe ilçesinde oluşan atık suların tamamı, Artuklu ilçesinde oluşan atık suların yüzde 70'i arıtılarak halk sağlığı ve çevre korunurken katı madde içeren çamurun tarımda kullanılması ve üretilen elektrikle de ekonomiye önemli destek sunuluyor.
Tesiste, 20 Aralık 2017-20 Ocak 2024 tarihileri arasında 109 milyon 861 bin 408 metreküp atık su arıtılarak tarıma kazandırıldı.
Biyogaz ile günlük ortalama 4 bin kilovat elektrik üretimin gerçekleştirildiği tesiste, üretilen enerji ile tesisin enerji giderinin yaklaşık yüzde 60'ı karşılanıyor.
Arıtılan atık sulardan günlük olarak yaklaşık 20 ton çamurun elde edildiği tesiste, yüzde 90 katı madde içeren 30 bin ton arıtma çamuru tarımda gübre olarak kullanıldı. Ayrıca, 82 bin 825 ton yüzde 25 katı madde içeren çamur bertaraf edildi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de arıtılan atık su tarıma kazandırılıyor - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?