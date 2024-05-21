Mardin Nusaybin\'de bıçaklı saldırı: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı iş yeri güvenlik kamerasınca yansıdı.
8 Mart Mahallesi'nde dün, bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kişiye bıçakla saldırdı.
Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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