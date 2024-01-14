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Mardin'de binlerce kişi Türk askeri ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti - Son Dakika
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Mardin'de binlerce kişi Türk askeri ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti

Mardin'de toplanan binlerce kişi, Türk askeri ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edip, yürüyüş yaptı. İl Müftüsü Enver Türkmen ile Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz de dua edip, yürüyüşe katıldı. Toplanan kalabalık, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı.

Mardin\'de binlerce kişi Türk askeri ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti
14.01.2024 - 18:16,
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MARDİN'de toplanan binlerce kişi, Türk askeri ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edip, yürüyüş yaptı. Sık sık İsrail aleyhine sloganların atıldığı eylemde, İl Müftüsü Enver Türkmen ile Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz de dua edip, yürüyüşe katıldı.

Tarihi 1'inci Cadde'de 'Kudüs Platformu' öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör eylemi ile 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti. Yürüyüş ile devam eden protestoya STK temsilcileri ile Süryani, Ezidi ve Ermeni topluluklarından kişiler de katıldı. İl Müftüsü Enver Türkmen ile Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz dua edip, Cumhuriyet Meydanı'ndan eski Hükümet Konağı'na kadar yürüdü. Toplanan kalabalık, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Yürüyüşte kentin meşhur Rahvan atlarına Selahattin-i Eyyubi ve Ebu Ubeyde'nin kıyafetlerini giyerek binenler, Türkiye ve Filistin bayrağı taşıdı. Öğrenciler de Filistin'in halk oyunu olan 'Dabke'yi sergiledi.

'GAZZE HALKI ÖLÜMLE BAŞ BAŞA BIRAKILDI'

Toplanan grup adına açıklama yapan Necmettin Başboğa, "İşgalci, siyonist İsrail 3,5 aydan beri; her gün, her saat ve her dakika Gazze'ye füzelerle, tanklarla ve uçaklarla bombalar yağdırıyor. Her gün, her saat kundaktaki bebekler, masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve sivil insanlar vahşice katlediliyor. Aslında İsrail insanlıkla, hukukla ve bütün insani değerlerle savaşıyor. Su kaynakları ve gıda maddeleri tükendi. Hastaneler, okullar, mabetler, ambulanslar, mülteci kampları ve sivil meskenler, İsrail'in acımasız saldırılarıyla tahrip edildi. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve küresel güçler, işgalci İsrail'e sessiz kalıyor; hatta destek veriyor. İslam ülkeleri ise aciz ve kısıtlı durumda seyrediyor. 2,5 milyon Gazze halkı sefalet, göç ve ölümle baş başa bırakılmış durumda" dedi.

'GAZZE, KAHRAMANLIK DESTANI YAZIYOR'

Başboğa, "Dengesiz ve acımasız siyonist İsrail'e karşı Gazze halkı onuruyla ve inanç değerleriyle direniyor. Gazze, kahramanlık destanı yazıyor. Gazze, cesaret ve onur örneğini ortaya koyuyor. Gazze işgale ve zillete karşı bağımsızlık, yurtseverlik, özgürlük ve direnişin bayraktarlığını yapıyor. Gazze, küresel emperyalistlere ve yerel iş birlikçilere karşı izzet ve mertliğin sembolü oluyor. Devletler, rejimler ve vicdansız yapılara inat; dünyanın dört bir yanında vicdanlı insanların, işgalci İsrail'e nefreti artarken Gazzeli kahramanların haklı direnişine ilgi ve sevgileri artmaktadır. Katil İsrail'in vahşi saldırılarının bir an önce durdurulması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için hukuk ve insan haklarına saygı duyan tüm ülkeleri, halkları, kurumları ve kişileri harekete geçmeye davet ediyoruz. İşgalci Siyonistlere destek veren firmaların ürünlerini boykota devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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