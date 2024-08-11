Mardin'in Midyat ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kırsal Yemişli Mahallesi'nde, Ali K. idaresindeki 27 AHT 216 plaka cip ile Mehmet Yasir Y'nin kullandığı 35 DRK 55 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Hasan T. ve Yusuf Ş. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de cip ile otomobil çarpışması: 4 yaralı - Son Dakika
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