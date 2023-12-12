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Mardin'de defnedilen Niğdeli şehit 55 yıl sonra baba ocağında toprağa verildi - Son Dakika
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Mardin'de defnedilen Niğdeli şehit 55 yıl sonra baba ocağında toprağa verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 55 yıl önce şehit olan jandarma er Mustafa Gürer'in naaşı, yakınlarının girişimiyle baba ocağı Niğde'ye nakledilerek toprağa verildi.

Mardin\'de defnedilen Niğdeli şehit 55 yıl sonra baba ocağında toprağa verildi
12.12.2023 - 19:20,
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 55 yıl önce şehit olan jandarma er Mustafa Gürer'in naaşı, yakınlarının girişimiyle baba ocağı Niğde'ye nakledilerek toprağa verildi.

Nusaybin'de 1968 yılında mayına basarak şehit olan ve cenazesi ilçeye defnedilen jandarma er Mustafa Gürer'in yakınları, şehidin cenazesinin Niğde'ye getirilmesi için girişimde bulundu.

Talebin olumlu karşılanması sonucu şehidin naaşı, Nusaybin'deki mezarından çıkarılarak Niğde'ye getirildi.

Şehidin cenazesi, 55 yıl sonra baba ocağı olan Niğde'nin Ulukışla ilçesi Porsuk köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, ilçedeki çeşitli kurumların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin'de defnedilen Niğdeli şehit 55 yıl sonra baba ocağında toprağa verildi - Son Dakika
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