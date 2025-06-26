Mardin\'de Derik\'in Altyapısı Yenileniyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince Derik ilçesinde altyapı çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerinin su ve atık su altyapısını modernize etmek ve devam eden sorunlara kalıcı çözüm üretmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Tepebağ Mahallesi'nde, çevre ve halk sağlığı açısından olumsuzluklara yol açabilecek atık suyun bertaraf edilmesi ve mahallenin modern altyapıya kavuşturulması amacıyla farklı çaplarda toplam 2 bin 500 metre atık su hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Halil Koyun, devam eden kanalizasyon sorunlarının çözüm kavuşturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ve MARSU Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Mahalle sakini Veysi Yılmaz da çalışmaların tamamlanmasıyla daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacaklarını belirtti.