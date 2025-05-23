Mardin'de emniyet kemeri farkındalık etkinliği düzenlendi

MARDİN'de, emniyet kemeri simülasyon aracıyla yapılan farkındalık etkinliğinde, Kurban Bayramı öncesi sürücülere emniyet kemeri uyarıları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla oluşturulan emniyet kemeri simülasyon aracı, Mardin'e geldi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yapılan farkındalık etkinliğinde sürücüler, simülasyon aracına bindi. Uygulamada araç ters döndürüldü, sürücüler yavaşlatılmış şekilde trafik kazası anında yaşanabilecek tehlikelere tanıklık etti. Trafik polisleri de emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı. Simülasyon aracına binen sürücüler, 10 kilometre hızla giden bir aracın kaza anını deneyimleyerek emniyet kemerinin öneminin farkına vardı. Bazı vatandaşlar ise simülasyon aracını eğlenceli buldu.

'2 BİN ÖĞRENCİMİZE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ'

Etkinlik alanında incelemelerde bulunan Vali Tuncay Akkoyun, simülasyon aracı hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, "Mardin'imizde İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü'müz tarafından mobil trafik eğitim TIR'ı ve emniyet kemeri simülasyon aracı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'mızda uygulamalı eğitimlere başlamış bulunmaktadır. Emniyet kemeri, sürüş sırasında ölümlü kazalarda yüzde 45, yaralanmaları kazalarında ise yüzde 50 oranında azaltmaktadır. 2025 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin öğrencimize emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda eğitimler verilmiştir. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu vesileyle tüm sürücülerimize tüm vatandaşlarımıza emniyet kemeri takmaları konusunda bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerini bütün vatandaşlarımız sürüş sırasında kullansınlar. Kullanılması noktasında hassasiyet göstersinler" dedi.