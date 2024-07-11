Mardin'de evini ateşe veren kadın, hastanede hayatını kaybetti

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Mardin'in Midyat ilçesinde oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çavuş Mahallesi 113. Sokak'ta bir evde yaşayan V.B'nin 22 Haziran'da evini ateşe vermesi sonucu yaralanan eşi N.B. (35) ve annesi A.B. (60) ile balkondan atladığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anne A.B, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

N.B. ise Midyat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evi yakıp kaçan zanlı, İstanbul'da yakalanmıştı

Midyat'ta Çavuş Mahallesi 113. Sokak'ta bir evde yaşayan V.B, 22 Haziran'da eşi N.B. ile annesi A.B'nin de bulunduğu sırada evi ateşe vermiş, kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan annesi ve eşiyle 5 metre yükseklikteki evinin balkonundan atlayan V.B, daha sonra kaçmıştı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, N.B. ve A.B. hastaneye kaldırılmıştı.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan arama kararı bulunan V.B, İstanbul Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Avcılar ilçesinde yakalanmış, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.