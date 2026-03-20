Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu - Son Dakika
Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu

Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu
20.03.2026 17:45
Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk ve Süryani cemaati katıldı.

Vali Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri Mardin'de Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Akkoyun, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bütün kurumlar ile bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Bayramlaşma programına farklı inanç temsilcilerinin de katıldığını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mardin, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri. Yüzyıllardır bu topraklarda farklı inançta, farklı düşüncede insanlar yan yana yaşamışlar, komşuluk yapmışlar, esnaflık yapmışlar ve bizler de inşallah bu barış ve kardeşlik mirasını daha da güçlendirerek gelecek nesillere daha sağlam bir şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olacağız. Gerçekten dünya coğrafyasında maalesef acılar yaşanıyor, kan akıtılıyor. Umarım Ramazan Bayramı barışın ve huzurun tesis edilmesi noktasında bir fırsat olur, bir vesile olur diye ümit ediyorum ve dua ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah."

Milletvekili Kılıç ise Mardin'de bayramların bütün etnik unsurlarıyla kutlandığını belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Kılıç, "Mardin'de Ramazan Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik hukukuna dayanarak hep beraber kutluyoruz ve bu birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

Müftü Türkmen de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde devlet ve millet olarak bir arada kardeşlik içinde güzel bir bayram geçirdiklerini dile getirdi.

"Ülkemiz sayesinde savaşların bölgemizde son bulması için gece gündüz dua ediyoruz"

Metropolit Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere güvenlik güçlerinin, siyasetçilerin ve bütün Müslümanların bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirmesinde önemli günler olduğunu, bayramların dünyaya barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulunan Özmen, şöyle konuştu:

"İnşallah bu bayram savaşların bertaraf edilmesine, sağlığın, sulhun, bütün güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olur. Özellikle bölgenin bu anlamda Türkiye'nin aklına ve devletin dirayetine, ülkemizin birliğine ve dirliğine ihtiyacı vardır. İnşallah ülkemiz sayesinde savaşların bölgemizde son bulması için gece gündüz dua ediyoruz. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ramazan Bayramı ve daha sonraki gelecek Paskalya Bayramı barışın, huzurun ve sükunetin bütün bölgeye ve dünyaya hakim olmasını temenni ediyorum."

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, gazi ve şehit yakınları, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu - Son Dakika
