Mardin'de çocuk ve gençlik merkezi müjdesi - Son Dakika
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Mardin'de çocuk ve gençlik merkezi müjdesi

11.07.2026 16:42
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Bakan Işıkhan, Mardin'de 560 milyon lira yatırımla kurulacak Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde robotik kodlama, yapay zeka ve spor gibi alanlarda hizmet verileceğini açıkladı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi" proje alanında incelemelerde bulundu. Işıklan, "Bu merkezde çocuklarımız robotik kodlamayla tanışacak, gençlerimiz yapay zekayı kullanıp içerik ve video geliştirecek. Yabancı dil eğitiminden tarım uygulama merkezlerine ve sportif faaliyetlere kadar çok geniş bir yelpazede hizmet sunulacak" dedi.

Işıkhan, Mardin'de kurulacak olan "Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi" proje alanında incelemelerde buldu.

Işıkhan, burada yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü topraklara bakan olarak hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Şehirdeki altyapı ve ulaşım yatırımlarının Valiliğin koordinasyonunda başarıyla sürdüğünü söyleyen Işıkhan, fiziksel kalkınmayı sosyal kalkınmayla desteklemek zorunda olduklarını belirtti.

Kurulacak merkezin ilk etapta 290 bin metrekarelik bir alanda kurulacağını ve 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağını aktaran Işıkhan, 560 milyon liralık yatırım ile yapılacak tesiste eğitim binaları, teknolojik atölyeler, kütüphane, konferans salonları, konaklama ve spor birimlerinin yanı sıra geniş sosyal yaşam alanları yer alacağını anlattı.

Bakan Işıkhan, projeyi değerli kılan asıl unsurun alanın büyüklüğü değil, merkezde yetişecek nesiller olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Bir ülkenin en büyük zenginliği yetişmiş insan kaynağıdır. Bu merkezde çocuklarımız robotik kodlamayla tanışacak, gençlerimiz yapay zekayı kullanıp içerik ve video geliştirecek. Selçuk Bayraktar'ın öncülük ettiği Teknofest'in ruhunu taşıyan yeni nesil, inşallah Mardin'de bu merkezde yetişecek. Yabancı dil eğitiminden tarım uygulama merkezlerine ve sportif faaliyetlere kadar çok geniş bir yelpazede hizmet sunulacak."

Bölgeden yeni bilim insanlarının, mühendislerin ve sporcuların çıkmasını hedeflediklerini belirten Işıkhan, "Mardin'in evladı, Nobel ödüllü gururumuz Prof. Dr. Aziz Sancar gibi yeni değerlerin yetişmesini arzu ediyoruz. Binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip bu şehir bilimde, teknolojide ve girişimcilikte örnek gösterilen şehirlerden biri haline gelecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mardin'de çocuk ve gençlik merkezi müjdesi - Son Dakika

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