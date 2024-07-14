Mardin\'de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet tarafından Mardin'in Dargeçit kırsalında gerçekleştirilen 'Bozdoğan-50' operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mardin'in Dargeçit kırsalında 'Bozdoğan-50' operasyonu düzenlendiğini belirtti. Teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, teröristlerden birinin 2009 yılında terör örgütüne katılan 'Herekol' kod adlı Taner Öğmen olduğunu ifade etti. Öğmen'in güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin talimatını verdiğini belirten Yerlikaya, teröristin 'Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'ne kırmızı kategoriden girmesi yönünde karar alındığını ifade etti.

YERLİKAYA: HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ

Ayrıca operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyeti tebrik eden Yerlikaya, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.