Mardin'de görev yapan Mehmetçik, sınırda iftarını komutanlarıyla yaptı - Son Dakika
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Mardin'de görev yapan Mehmetçik, sınırda iftarını komutanlarıyla yaptı

Mardin\'de görev yapan Mehmetçik, sınırda iftarını komutanlarıyla yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, ramazan ayında da aynı özenle vatanı savunmasını sürdürüyor. Karakolda iftarını komutanlarıyla yapan askerler, hem sınırı koruyor hem de maneviyatlarını yaşatıyor. Kahraman Mehmetçik, vatandaşların huzur içinde ramazan geçirmesini sağlıyor.

11.03.2024 19:10
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır hattının sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da komutanlarıyla iftar yaptı.

Suriye sınırına yakın noktadaki karakolda, gözleri sınırda olan Mehmetçik, ramazan ayında da aynı özenle vatanı savunmasını sürdürüyor.

Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktasında konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, bir yandan sınırı korurken bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.

Mehmetçik, ramazanı sevdiklerinden uzakta geçirse de sınırda görev yapmanın gururunu yaşıyor.

AA ekibi de askerlerin ilk iftarına tanıklık etti.

Karakolun yemekhanesinde komutanlarıyla iftar sofrasında buluşan Mehmetçik, ramazanın ilk akşam ezanının okunmasıyla dua etti, orucunu açtı.

İftarın ardından karakoldaki görevlerine dönen askerler komutanlarıyla beraber sahur da yapıyor.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla 7 gün 24 saat görevinin başında olan kahraman Mehmetçik, vatandaşların ramazanı da huzur içerisinde geçirmesini sağlıyor.

Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de görev yapan Mehmetçik, sınırda iftarını komutanlarıyla yaptı - Son Dakika

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