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Mardin'de görev yapan Süryani Başpapaz Gabriel Akyüz, 29 yılda 15 kitap yazdı - Son Dakika
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Mardin'de görev yapan Süryani Başpapaz Gabriel Akyüz, 29 yılda 15 kitap yazdı

Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde 39 yıldır görev yapan Süryani Başpapaz Gabriel Akyüz, 29 yılda hem Mardin'i hem Süryanileri tanıtan 15 kitap yazdı. Akyüz, Mardin'in dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, yazmaya devam ettiğini ve yeni kitaplarını en kısa zamanda yayınlamayı planladığını söyledi.

30.01.2024 - 12:20,
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MARDİN'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde 39 yıldır görev yapan Süryani Başpapaz Gabriel Akyüz (65), 29 yılda hem Mardin'i hem Süryanileri tanıtan 15 kitap yazdı. Akyüz, "Mardin'imizi dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Mardin'imiz, inci bir hazine" dedi.

Midyat ilçesi Bethkustan köyünde 1959'da doğan Gabriel Akyüz, kilisedeki dini eğitimini tamamladıktan sonra 1985'te Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi'ne papaz olarak atandı. 39 yıldır aynı kilisede hizmet veren 4'ü kız, 13 çocuk sahibi başpapaz Akyüz, bir yandan da kitap yazmaya başladı. 1995'ten beri hem Mardin'i hem Süryanileri tanıtan 15 kitap yazan Akyüz, bu süreçte Süryanice, Arapça ve Osmanlıca yazılmış 15 kitabı da Türkçeye çevirdi.

'YAZMAYA DEVAM EDİYORUM'

Tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, "Mardin'imizi dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Mardin'imiz, inci bir hazine. Kimse tanımıyor. Turizme kazandırmak için öyle bir çalışma yapalım dedik. Bugüne dek 30'a yakın eserim bulunmaktadır. Bunlar, hem Mardin'de hem de Türkiye'de ses getirmiş eserlerdir. Gelen misafirlere de takdim ediyoruz. Yazmaya devam ediyorum. Şimdi elimde 2 tane daha vardır. İnşallah en kısa zamanda onları da basıp, yayın hayatına kazandıracağım. Süryani tarihini, edebiyatını, kültürünü, alfabesini, her yönüyle Süryani itikadını anlatıyorum. Süryani geleneklerini anlatıyorum. Değişik değişik kitaplarım bulunmaktadır" dedi. (DHA)

Mardin\'de görev yapan Süryani Başpapaz Gabriel Akyüz, 29 yılda 15 kitap yazdı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de görev yapan Süryani Başpapaz Gabriel Akyüz, 29 yılda 15 kitap yazdı - Son Dakika
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