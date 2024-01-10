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Mardin'de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan Özgür Akkaya, üst kata çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Akkaya, tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin\'de inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı
10.01.2024 - 19:36,  Güncelleme: 19:39
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan Özgür Akkaya (20), üst kata çektiği demirin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkezindeki Ersoylu Mahallesinde yaşandı. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Özgür Akkaya, inşaatın üst katına çektiği demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Akkaya'yı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akkaya, burada kalbinin durması üzerine yapılan müdahale ile yeniden hayata döndürülerek ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Akkaya'nın tedavisi sürerken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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