Mardin'de kadınlara girişimcilik eğitimi tırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de kadınlara girişimcilik eğitimi tırı

05.07.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'e geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" Mardin'e geldi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda konuşlandırılan eğitim tırında, 2 oturumda 80 kadına girişimcilik eğitimi verildi.

Eğitimlerde dijitalleşme, e-ticaret temelleri, kişisel marka, finans, hukuki süreçler, şirket kurma ve mikro kredi tanıtımı, girişimcilik ve finansal okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Aynı alana kurulan Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tanıtım standında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerine ilişkin broşürler dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan, Halkbank Genel Müdürlük Temsilcisi Şermin Keskin Uzun, Halkbank Mardin Şubesi temsilcileri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim merkezlerinin koordinatörleri ve kursiyerleri tırı ziyaret etti.

Burada konuşan Karaarslan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank öncülüğünde yürütülen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı" uygulamasının Mardin ayağında katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Yükselen Kadınlar Kendi İşim Benim İzim Programı" mottosuyla yola çıkan proje kapsamında kent genelinde 80 kadına e-ticaret, sosyal medya reklam yönetimi, yapay zeka kullanımı, finansal ve hukuki süreçler gibi birçok alanda eğitim verildiğini belirten Karaarslan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş liderliğinde hazırladığımız projenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Haberler, Mardin, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de kadınlara girişimcilik eğitimi tırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:31
Dünyanın gözü Ankara’da Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
09:47
9’uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 12:41:25. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de kadınlara girişimcilik eğitimi tırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.