Mardin\'de Kamu Projeleri ve Petrol Üretimi Konuşuldu

Mardin'de 2024 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek konuların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyonda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akkoyun, kentte 2023 yılı 4. dönem itibariyle kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 469 projenin uygulandığını kaydetti.

Bunlardan 160 projenin tamamlandığını, 145 projenin devam ettiğini, 164'ünün ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Akkoyun, şöyle devam etti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinin toplam değeri 56 milyar 997 milyon 716 bin liradır. 479 projenin 2023 yılı yatırım ödenekleri toplamı 4 milyar 571 milyon 854 bin 573 liradır. 2023 yılı 4. dönem sonu itibariyle ilimizdeki projelere 4 milyar 273 milyon 338 bin lira harcama yapılmıştır."

Şubat ayında Mardin'de İl Halk Kütüphanesinin ihalesinin yapılacağı müjdesini de veren Akkoyun, 500 kişilik konferans salonunun olduğu modern bir kütüphane yapacaklarını belirtti.

Toplantıda, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, petrol sahalarındaki çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Özellikle Suriye sınırında 133 kuyunun 81'inin aktif çalıştığını belirten Demir, "Günlük ortalama 1400 varil üretimimiz var. Üretimin tamamı Suriye sınırında Güneydinçer, Kozluca, Çamurlu ve İkiztepe sahalarımızdadır. Bu üretimimizi gerçekleştirirken mülki idare amirlerimizin ve güvenlik güçlerimizin büyük destekleri var." dedi.