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Mardin'de Kamyon Çarptı: 15 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de Kamyon Çarptı: 15 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Mehmet Tahir G., kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin\'de Kamyon Çarptı: 15 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
20.01.2024 - 15:22,
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MARDİN'de, yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Mehmet Tahir G. (15), ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi kırsal Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tahir G.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NU 205 plakalı kamyon çarptı. Kazada Mehmet Tahir, ağır yaralandı.

İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Tahir G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mehmet Tahir G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de Kamyon Çarptı: 15 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı - Son Dakika
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