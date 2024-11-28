Mardin'de Kız Kardeşler Tehdit Ediliyor: Can Güvenliği Yok - Son Dakika
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Mardin'de Kız Kardeşler Tehdit Ediliyor: Can Güvenliği Yok

Mardin\'de Kız Kardeşler Tehdit Ediliyor: Can Güvenliği Yok

Mardin'de iki kız kardeş, eski sevgilisi ve onun kardeşi tarafından sürekli tehdit edildiklerini, yaşadıkları saldırıların güvenlik kameralarına yansıdığını ifade ettiler. Kardeşler, adli süreçteki yavaş ilerleyişten yakınıyorlar ve can güvenliklerinin olmadığını belirtiyorlar.

28.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:16
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MARDİN'de, kız kardeşi Nazlı D.'yi (24) 4 ay önce darbeden eski sevgilisi B.A. ile onun kardeşi F.A.'nın 3 gün önce darbettiği Mehtap D. (29), şikayetin geri çekilmesi için tehdit edildiklerini ileri sürdü. B.A. ve F.A.'nın kız kardeşlere saldırıları güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'de yaşayan Nazlı D., mayıs ayında erkek arkadaşı B.A.'dan ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabullenmeyen B.A., 22 Temmuz'da bir AVM'de karşılaştığı Nazlı D.'yi darbetti. Darp raporu alan Nazlı D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre şikayetini geri çekmesini isteyen B.A., Nazlı ile ablası Mehtap D.'yi tehdit etmeye başladı. Pazartesi günü kardeşinin avukatı Gurbet Bilbay ile görüşmeye giden Mehtap D., görüşme sonrası otomobiline bindiği sırada, B.A.'nın erkek kardeşi F.A'nın saldırısına uğradı. Mehtap D., F.A.'dan şikayetçi olurken, saldırı anları kameralara yansıdı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

DHA'ya konuşan Mehtap D., can güvenliklerinin olmadığını belirterek, "6 aydır ben ve kız kardeşim, bir şahıs tarafından tehdit ediliyoruz. Kız kardeşim, birkaç ay önce bir AVM'nin ortasında darbedildi. Şahıs beni ve kardeşimi her gördüğünde tehdit ediyor. Bununla ilgili şikayetlerimiz var. Darp raporlarımız var, ama kesinlikle hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor. Dün avukatımla görüşmeye gittim. Bu kişinin kardeşi benim aracıma binerek tehdit etti, darbetmeye çalıştı. Arabada, 'Bu sefer sizi uyarıyoruz, başka sefere başınıza başka kötü şeyler gelecek' dedi. Daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden 'Kuşunlar havada uçuşacak, dışarı çıkarken dikkat edin. Sağınıza ve solunuza bakın' diye paylaşım yaptı. Kesinlikle bizim can güvenliğimiz yok. Adli süreci 6 aydır başlatmışız, fakat iddianame yazılmadı, mahkeme süreci başlatılmadı. Şikayetimizi geri çekmemiz için sürekli tehdit ediliyoruz. Öldüğümüz zaman mı sesimiz duyulacak? Kardeşimin can güvenliği yok. Kişinin benimle hiçbir sorunu yok, ona rağmen beni tehdit ediyor" dedi.

'BU İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI SESİNİ DUYACAKSINIZ'

Kendisinin de tehdit edildiğini belirten Avukat Gurbet Bilbay ise "6 aydır uğraştığımız önemli sorun var. Bakın şüpheli AVM'nin ortasında müvekkilimi darbediyor ve hiçbir şey yapılamıyor. Yetmiyor, avukatını ve ailesini tehdit ediyor ve tekrar tutuklanmıyor. Akabinde arabasında darbediliyor, tekrar tutuklanmıyor. İlla bu insanlar öldükten sonra mı tutuklanacak?" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Mardin, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kız Kardeşler Tehdit Ediliyor: Can Güvenliği Yok - Son Dakika

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