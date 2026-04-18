Mardin'de Konsere Dair İzin Yok

Mardin'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Artuklu Spor Salonu'nda bir konser etkinliğinin bulunmadığını bildirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında Artuklu Spor Salonu'nda konser etkinliği düzenleneceğine dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüze bağlı hiçbir tesis için bu yönde verilmiş bir izin, planlama ya da

organizasyon söz konusu değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi duyuruların yalnızca İl Müdürlüğümüzün kurumsal iletişim kanallarından takip edilmesi önem arz etmektedir. Gerçek dışı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu önemle rica olunur."