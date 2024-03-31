Mardin\'de Muhtarlık Seçimi Kavgalarında 11 Kişi Yaralandı

Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı.
Mazıdağı ilçesinin kırsal Kışlak Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ahmet B. (85) ve Yaşar B. (30) yaralandı.
Derik'in kırsal Pirinçli Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İbrahim Halil D. (52) ve Necmettin D.(39) yaralandı.
Ömerli ilçesinde de Atatürk İlkokulu'nda muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada Alaattin A. (45) yaralandı.
Nusaybin'in kırsal Yolbilen Mahallesi'nde oy verme işlemi sürerken iki grup arasında başlayan ve taş ile sopa kullanılan kavgada, Serdar D. (31), Süleyman K. (64), Nihat K. (47), Mehmet Zeki K. (61), Yusuf K. (58) ve Nasrettin Ö. (60) yaralandı.
4 ilçede yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Elazığ'ın Maden ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Atatürk İlk ve Ortaokulunda oy verme işlemi devam ederken iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
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