Mardin'de Okul Çevrelerinde Denetim

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Mardin'de polis ekipleri yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında il genelinde 110 ekip ve 281 personelin katılımıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçları denetlendi.

Bu kapsamda, 162 okul çevresi, 8 internet ve oyun salonu, 3 şans oyunu bayisi, 16 kahvehane, 45 market, 51 park ve 15 metruk bina denetlendi.

Ayrıca, denetimlerde 1357 kişi ve 236 servis aracı kontrol edildi.