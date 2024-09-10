Mardin'de Okul Çevrelerinde Denetim - Son Dakika
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Mardin'de Okul Çevrelerinde Denetim

Mardin'de polis ekipleri yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi. İl genelinde 110 ekip ve 281 personelin katılımıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçları denetlendi. Toplamda 162 okul çevresi, 8 internet ve oyun salonu, 3 şans oyunu bayisi, 16 kahvehane, 45 market, 51 park ve 15 metruk bina denetlendi. Ayrıca, denetimlerde 1357 kişi ve 236 servis aracı kontrol edildi.

10.09.2024 11:47
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Mardin'de polis ekipleri yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında il genelinde 110 ekip ve 281 personelin katılımıyla okul çevreleri ve öğrenci servis araçları denetlendi.

Bu kapsamda, 162 okul çevresi, 8 internet ve oyun salonu, 3 şans oyunu bayisi, 16 kahvehane, 45 market, 51 park ve 15 metruk bina denetlendi.

Ayrıca, denetimlerde 1357 kişi ve 236 servis aracı kontrol edildi.

Kaynak: AA

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