Mardin'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrencilerin Cenazeleri Defnedildi - Son Dakika
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Mardin'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrencilerin Cenazeleri Defnedildi

Mardin\'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrencilerin Cenazeleri Defnedildi

Bingöl'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden iki üniversite öğrencisi Abdulkuddus Bozuk ve Derviş Öcal, memleketlerinde defnedildi. Bozuk'un cenazesi Mardin'de, Öcal'ın cenazesi ise Midyat'ta toprağa verildi.

14.02.2025 17:25  Güncelleme: 17:27
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2 KİŞİ MARDİN'DE DEFNEDİLDİ

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden Gümüşhane Üniversitesi sınıf öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk'un (23) cenazesi, memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'ne getirildi. Bozuk'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Heci Hasan Aksoy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları uzun süre Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı dökerken, Bozuk'un taziyesi Hz. Ali Taziye Evi'nde kabul edilecek.

'ÇOK GÜZEL ANILARIMIZ OLDU'

Kazada hayatını kaybeden Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü Diş Protez Teknolojisi Programı 1'inci sınıf öğrencisi Derviş Öcal'ın (20) cenazesi de Midyat ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'ne getirildi. Öcal'ın cenazesi, Halid Bin Velid camiinde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında defnedildi. Öcal'ın arkadaşının annesi Merve Örnek, Öcal'ın çevresinde çok sevilen biri olduğunu ifade ederek, "Oğlumun yakın arkadaşıydı. Sürekli bizim eczaneye gelirdi. Sabah oğlum bana haber verdi. Vefat etmeden önce onunla çok güzel anılarımız oldu. Çok iyi bir çocuktu mekanı cennet olsun" dedi.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Bingöl Üniversitesi'nden yayınlanan taziye mesajında, "Bingöl- Diyarbakır karayolunda meydana gelen üzücü otobüs kazasında, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü Diş Protez Teknolojisi Programı 1. sınıf öğrencisi Derviş Öcal ve diğer 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybeden öğrencimize ve diğer vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Salih KESKİN-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Midyat, Bingöl, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrencilerin Cenazeleri Defnedildi - Son Dakika

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