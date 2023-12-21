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Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan Vahide Sebutekin'e çarpan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücü polise teslim oldu.

21.12.2023 - 10:54,
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MARDİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Vahide Sebutekin (60), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AC 515 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Vahide Sebutekin'e çaptı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, kurtarılamadı. Kaçan sürücü ise polise merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Mardin\'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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