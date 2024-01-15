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Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı

Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker için il genelindeki okullarda bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla bayrak töreninde yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. İpekyolu Kız Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler şehitler için saygı duruşunda bulundu.

15.01.2024 - 12:42,
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MARDİN'de il genelindeki okullarda, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 9 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için, kent genelindeki okullarda bayrak töreninde saygı duruşu gerçekleştirildi. Artuklu Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

'YÜREĞİMİZ BURUK, KEŞKE HAFTAYA BÖYLE BAŞLAMASAYDIK'

Kızıltepe ilçesindeki bulunan İpekyolu Kız Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Okul Müdürü Sinem Kılıç, törende yaptığı konuşmada, yeni haftaya tatsız olayla başladıkları için üzgün olduğunu belirterek, 'Ne yazık ki bizler böyle sıcacık evlerimizde uyurken, ülkemizi tehdit eden bazı unsurlar yüzünden askerlerimiz yok pahasına canlarını kaybediyorlar. Bugün İstiklal Marşı törenimizden önce sizlerle birlikte hem tüm şehitlerimiz anısına hem Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları adına bir saygı duruşunda bulunmak istiyoruz. Yüreğimiz buruk, keşke haftaya böyle başlamasaydık. Bu gibi tatsız olaylar inşallah bir daha gerçekleşmez' dedi. (DHA)

Mardin\'de Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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