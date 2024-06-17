Mardin'de Polis Memuru Eşi ve Oğlunu Öldürdükten Sonra İntihar Etti

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(MARDİN) - Mardin'de görev yapan polis memuru Hasan Şahin, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihar etti.

Artuklu ilçesinde dün gece meydana gelen olay, polis memuru Hasan Şahin (31), hemşire eşi Merve Şahin'i ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Şahin'in ikamet ettiği 13 Mart mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Polis memuru Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Merve Şahin'i ve oğlu Hasan'ı tabancayla ateş ederek öldürüp, intihar etti. Silah seslerinin duyulması üzerine lojmandaki polisler, Şahin ailesinin oturduğu dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Eve giren ekipler, 3 kişiyi silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Hasan Şahin ve Merve Şahin ile oğullarının öldüğünü belirledi.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni otopsi yapılmak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.