Mardin'de etkili olan şiddetli sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı.
Kentte 2 gündür etkili olan sağanak, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Derik ilçesi kırsal Develi Mahallesi'ndeki köprünün bir bölümü yıkılırken, Kızıltepe ilçesine bağlı Ekinlik Mahallesi'nde suyla dolan tarım arazileri zarar gördü. Derik ilçesi kırsalında bulunan Kuyucak ile Dede mahalleleri arasında yol ise göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Derik'te 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun boylu adamı' ünvanını 2009'dan beri koruyan Sultan Kösen de yaşadığı kırsal Dede Mahallesi'nde aracıyla yolda kaldı. Sultan'ın bulunduğu hafif ticari araç, suyla dolan yolda mahsur kaldı. Kepçe ve iş makinesiyle su tahliye edilerek yol ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Sağanak, Köprü Yıktı ve Sultan Kösen Yolda Kaldı - Son Dakika
