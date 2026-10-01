Mardin'de sağanak rögarları taşırdı, Artuklu'da okulun alt katı su altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de sağanak rögarları taşırdı, Artuklu'da okulun alt katı su altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin\'de sağanak rögarları taşırdı, Artuklu\'da okulun alt katı su altında kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde sabaha karşı etkili olan sağanakta rögarlar taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kızıltepe'de Kur'an kursu ve taziye evini, Artuklu'da bir ortaokulun alt katını su basarken MARSU ekipleri çalışma yürüttü.

MARDİN'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde rögarların taşması sonucu bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kızıltepe ilçe otogarında bulunan Kenan Kösen Camisi'nin alt katındaki Kur'an kursu ile taziye evini de su bastığı görüldü. Artuklu ilçesinde ise Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nun alt katı, rögarların taşması sonucu su altında kaldı. Su basan bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri çalışma yaparken, mahalleli de kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: DHA
Doğal AfetlerHava DurumuKızıltepeArtukluGüncelMardinYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
10:58
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Meclis 51 gün sonra açılıyor AK Partili Cemil Yaman’dan kritik mesajlar
Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:28:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Mardin'de sağanak rögarları taşırdı, Artuklu'da okulun alt katı su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei