Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde Ş.Ç'nin (60) kullandığı otomobile seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka otomobilden ateş açıldı.
Saldırıda, Ş.Ç. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ş.Ç, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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