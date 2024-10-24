Mardin'de Silahlı Saldırı Davasında Cezalar İsteniyor - Son Dakika
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Mardin'de Silahlı Saldırı Davasında Cezalar İsteniyor

Mardin\'de Silahlı Saldırı Davasında Cezalar İsteniyor

Mardin'deki silahlı saldırıda yargılanan 4 sanık için ağırlaştırılmış ceza talep edildi.

24.10.2024 19:19
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Mardin'de geçen yıl Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada savcı, tutuklu yargılanan 2 sanık hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18'er yıla, tutuksuz 1 sanık hakkında da 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi, tutuksuz diğer sanığın da beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. tutuksuz sanıklar Murat Y. ve İbrahim D. hakkında celse arasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcının mahkemeye sunduğu mütalaada, iştirak iradesi içerisinde hareket ettikleri tespit edilen tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 11 yıldan 18'er yıla, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında da 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Mütalaada, tutuksuz sanık Murat Y. hakkında üzerine atılı suçları işlediğine dair dosya kapsamında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı nitelikte delil elde edilemediğinden beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulunuldu.

Sanıkların yargılanmasına 14 Kasım'da devam edilecek.

İddianamede istenen cezalar

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K. ile Faris A. ve tutuksuz sanık Murat Y. hakkında "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18'er yıla kadar hapis, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında ise "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.

Mardin'de, Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak 2023'te, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Silahlı Saldırı Davasında Cezalar İsteniyor - Son Dakika

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