Mardin'de Sınır Güvenliği İçin 7 Dron ve Mobil Araç
Mardin'de Sınır Güvenliği İçin 7 Dron ve Mobil Araç

08.08.2025 19:54
Mardin'de sınır güvenliğini artırmak için 7 dron ve mobil göç aracı hizmete alındı.

Mardin'de sınır güvenliğinin daha etkin sağlanması amacıyla 7 dron ve mobil göç hizmet aracı hizmete alındı.

Vali Tuncay Akkoyun, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen Teknolojik Sistem, Araç ve Ekipman Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Mardin'in Suriye sınır hattında yer alması açısından stratejik bir öneme ve konuma sahip olduğunu söyledi.

Bu coğrafyada sağlanan huzur, güvenlik ve asayişin bölgenin ve ülkenin de huzuruna katkı sağladığını belirten Akkoyun, "Bizler biliyoruz ki Mardin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Bugün burada gerçekleştirilecek teknolojik sistem, araç ve ekipman teslim töreniyle de sınır güvenliğimizin daha etkin bir şekilde sağlanmasına büyük katkılar sunacak önemli adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Başkanlığınca sınır güvenliğinin sağlanmasında etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla önemli proje ve faaliyetler yürütüldüğünün altını çizen Akkoyun, özellikle teknolojik güvenlik sistemlerinin kurulumu ve tedarik edilmesine yönelik çalışmaların önemli olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı tarafından kentte kullanılmak üzere İl Göç Müdürlüğü envanterine 7 insansız hava aracının eklendiğini aktaran Akkoyun şöyle konuştu:

"2'si İl Jandarma Komutanlığımıza, 5 adedi ise 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bugün itibariyle teslim edilecektir. Sınır bölgemizde ileri teknoloji sistemlerin devreye alınması, ülkemizin güvenliğini en üst düzeye taşıyacak önemli ve stratejik bir hamledir. Ayrıca, bugün İl Göç Müdürlüğü'müze 1 mobil göç aracının teslimi gerçekleştirilecektir. Bu araç, özellikle düzensiz göçle mücadelede hızlı hareket kabiliyeti, yerinde tespit ve kimliklendirme süreçlerinin etkin yürütülmesi gibi alanlarda büyük kolaylık sağlamaktadır. Mobil göç aracı sayesinde hem sınır hattında hem de iç bölgelerde yapılan kontroller çok daha verimli hale gelirken, göç yönetimi sürecine esneklik ve hız kazandırmaktadır. Ayrıca mobil göç araçları, göçmenlere yerinde hizmet sunarak, onların mağduriyet yaşamadan kimlik tespiti, statü belirleme, ilk kabul gibi işlemlerinde şeffaf ve düzenli bir süreç izlenmesini sağlamaktadır."

Akkoyun, destekleri için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Göç İdaresi Başkanlığına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı.

Kaynak: AA

