Mardin\'de Sis Nedeniyle Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

MARDİN'de etkili olan sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. (DHA)