Mardin'de Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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Mardin'de Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Mardin\'de Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Mardin Valiliği, PKK operasyonları nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

20.10.2024 17:08
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MARDİN Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle 2 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Savur ilçesi kırsal Yeşilalan ve Pınardere mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu maddeleri gereğince; bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri ile mezralarında sınırlı olmak üzere 20 Ekim 2024 günü Saat 00.01'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 20 Ekim 2024 günü Saat 14.30'dan itibaren Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri ile mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika

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