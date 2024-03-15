Mardin'de tarihi camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Merkez Artuklu ilçesinde yaklaşık 700 yıllık tarihi Latifiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve şehitler ile Gazze için dua etti.
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Erzurum'da uzun yıllar Türkiye Gazetesi'nde görev yapan Oktay Yerdelen, rahatsızlığına yenik düşerek vefat etti. Cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İhlas Pazarlama ve İhlas Haber Ajansı yetkilileri, spor kulüplerinin temsilcileri ve yakınları da cenaze namazına katıldı.
Ankara'da hayvansever Buket Özgünlü, engelli köpekleri varil trenine yerleştirerek cadde ve sokaklarda gezdiriyor. Bu sayede köpeklerin rehabilite olması amaçlanıyor. Özgünlü, engelli köpeklerin bakımını üstlenen Yaşapati Köpek Bakımevi'nde çalışıyor ve varillerden oluşan bir tren tasarladı. Köpekler, varillerin içerisine konularak sokaklarda ve caddelerde gezdiriliyor.
Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yapılan bir proje ile Türk arı sütü, cilt sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu cilt maskesi üretimine olanak sağlayacak. Proje kapsamında arı sütünün potansiyeli açığa çıkarılacak ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bir ürün olan arı sütü katkılı hidrojel cilt maskesi geliştirilecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, maçın hazırlıklarını tamamlamak için Adana'da antrenman yapacak ve kampa girecek. Maç yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde baraj yapımına start verdi. Yumaklı, Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek baraj projesi hakkında bilgi verdi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yağmur yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi yolu kapattı. Kaza sonucunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında Anadolu Üniversitesi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Takım, 16 maçlık yenilmezlik serisi ve yükselen grafiğiyle rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmiştir. Maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmamaktadır. Maç, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Stadı'nda oynanacak ve C klasman hakemi Burak Filik yönetecektir.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, sigara kartonları içerisine gizlenmiş 40 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Konya'da Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Mevlana Meydanı'nda bulunan Sultan Selim Camisi'ne gelen cemaat camiye sığmayınca meydana taştı. Vatandaşlar, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını ve bereketli geçmesini diledi.
Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Akif Kemal Akay, belediyede çalışan kadrolu işçilere 47 bin 500 lira ücret verme kararı aldıklarını açıkladı. Akay, emeğin değerini en üstte tutacaklarını belirtti.
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