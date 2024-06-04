Mardin\'de Tarım Alanlarında Çıkan Yangınlar Söndürüldü

Güncel

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde tarım alanlarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tıraşlı ve Büyük Ayrık mahalleleri ile Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şanlı mahallesinde arpa ve buğday ekili alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangınlarda iki ilçede yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kızıltepe ilçesindeki yangına, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da müdahale ettiği öğrenildi.