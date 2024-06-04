Mardin'de Tarım Alanlarında Çıkan Yangınlar Söndürüldü - Son Dakika
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Mardin'de Tarım Alanlarında Çıkan Yangınlar Söndürüldü

Mardin\'de Tarım Alanlarında Çıkan Yangınlar Söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde arpa ve buğday ekili tarım alanlarında çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlar sonucunda yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Kızıltepe ilçesindeki yangına TOMA da müdahale etti.

04.06.2024 20:07
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Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağı ilçelerinde tarım alanlarında çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Tıraşlı ve Büyük Ayrık mahalleleri ile Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Şanlı mahallesinde arpa ve buğday ekili alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangınlara ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangınlarda iki ilçede yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Kızıltepe ilçesindeki yangına, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da müdahale ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de Tarım Alanlarında Çıkan Yangınlar Söndürüldü - Son Dakika
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