Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor - Son Dakika
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Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

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Mardin'de, yakınlarını kaybedenlerin verdiği taziye yemeği geleneğinin kaldırılmasına yönelik valilik ve müftülük tarafından çalışma başlatıldı. Maddi durumu iyi olmayanların çoğu zaman kredi çekerek ve borç alarak yemek masraflarını karşıladıkları taziye yemeği için valilik ve müftülük toplantı yaptı.

07.05.2025 13:15
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde cenaze evlerinde, 3 gün boyunca taziyelerini bildirmek için gelen yüzlerce kişiye yemek verilmesi, bazı yas sahiplerini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Maddi durumu iyi olmadığı için kimi zaman bankadan kredi çekerek, kimi zaman da yakınlarından borç alarak yemek masraflarını karşılamaya çalışan yas sahipleri, acılarının yanı sıra bir de ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

VALİLİK DURUMA EL ATTI

Taziye evlerinde verilen yemek ikramlarının önüne geçmek için Mardin Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk toplantı, İl Müftülüğünde yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 5 ilçe müftüsü ve kanaat önderleri katıldı.

"TAZİYELER KISA TUTULMALI"

Burada konuşan Vali Yardımcısı Çelikkol, israfa kaçan taziye yemeklerinin toplum vicdanını rahatsız ettiğine dikkat çekerek, "Taziyeye gelenlere yemek ikram etme adetinin önüne geçmek için şu faaliyetlerin yapılması elzemdir. Müslüman bir toplumda taziyeye gelenlerin yemek beklentisi içerisinde olmasının fıtri, ahlaki ve dini açıdan kötü bir davranış olduğu bilincini topluma kazandırılması gerekir. Taziyede yemek vermenin kınanır hale gelmesi için toplumdaki her bireyin kendine düşen görevi yapması gerekir. Taziye evlerinin sohbet evlerine dönüşmemesi lazımdır. Taziyelerin kısa tutulması ve akşam ezanı ile birlikte bitirilmesi şarttır" dedi.

"TAZİYE YEMEKLERİ KANGREN HALE GELMİŞ"

İl Müftüsü Türkmen ise taziye yemeklerini kaldırılması için aylar öncesi çalışmalara başladıklarını ve artık birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Taziye yemeklerinin kaldırılması için camilerimizde hutbeler okunacak ve vaazlar verilecek. Eğer taziye yakını bir hayır yapacaksa, ya inşaat halindeki bir camiye ya bir Kur'an kursuna ya da ihtiyaç sahibi insanlara yapsın. Taziye evlerinde birinci, ikinci ve özellikle üçüncü gün verilen yemekler hakikaten vicdanlı insanlarımızı rahatsız etmektedir. İnşallah hep birlikte bu hayra vesile olalım. Günümüzde taziye yemekleri gerçekten kangren hale gelmiş durumda. İnşallah bugün bir başlangıç olacak. İlimiz ve ilçelerimiz için bir milat olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • babasultan:
    yasaklayacağınıza bu tür durumlarda bu yemeği müftlük karşılasın.. 9 27 Yanıtla
  • caghanunver:
    Millet bedavaya karnını doyuramayacak artık insanlar yakınını kaybetmiş bide yemeklemi uğraşacak. 33 1 Yanıtla
  • Babakartal:
    Başsağlığı üç gündür,sonrası acıyı taze tutmak ve karşı tarafın üzüntüsünü devam ettirmek olur. Ölenin şanı şerefi dünyada yaptığı iyi amelleridir,yoksa ele güne karşı ayıp olmasın kimseden geri kalmayalım düşüncesiyle ölenlerinin ardından yemek ikramı yarışına girmek değil. 11 0 Yanıtla
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