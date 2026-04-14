Mardin'de TIR Yangını

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Tilkitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförün ismi öğrenilemeyen 31 FL 675 plakalı TIR'ın dorsesi, İpekyolu yolu üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken sürücü, TIR'ın çekicisini dorseden ayırdı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dorse kullanılmaz hale geldi.