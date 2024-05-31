Mardin\'de trafik denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı

Güncel

Mardin'de polis ekipleri 1. Cadde'de trafik denetimi ve asayiş uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1. Cadde'de 21.00 ile 00.00 saatleri arasında trafik denetimi ve asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleyen 47 sürücüye, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 24 sürücüye cezai işlem uygulandı.