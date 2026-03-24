Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç Midyat-Dargeçit kara yolunun Sümer Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
