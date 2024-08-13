Mardin'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 60 HL 370 plakalı otomobil, Dargeçit- Midyat kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Kazada, otomobildeki İmran G. (47), Çiğdem G. (35) ve Miraç G. (1) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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