Mardin'de Trafik Kazası: Üç Can Kaybı
Mardin'de Trafik Kazası: Üç Can Kaybı

27.02.2026 11:53
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, Melek Durmuş (26) ile Ayşenur Kutukcu'nun (26) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Muhammed Heja Solhan (22), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 7 Şubat'ta Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 34 SB 6901 otomobil ile 47 AAV 59 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla, bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Otomobildeki Melek Durmuş olay yerinde, Ayşenur Kutukcu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Muhammed Heja Solhan ve K.C.S. (24) ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç. (26) tedaviye alındı. B.Ç., taburcu edildi, durumu ağır olan Muhammed Heja Solhan, Diyarbakır'daki özel bir hastaneye sevk edildi. TIR'ın sürücüsü ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammed Heja Solhan, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Heja'nın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Muhammed Heja'nın, Kızıltepe ilçesi kırsal Karaman Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

GEZMEYE GELMİŞLER

Kazada ölen Melek Durmuş ve Ayşenur Kutukcu'nun B.Ç. ile beraber İstanbul'dan Mardin'i gezmeye geldikleri öğrenildi. Yaralı K.C.S.'nin ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

