Mardin\'de Turizm Çalıştayı Düzenlendi

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Mardin'de Turizm Haftası dolayısıyla "Mardin Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Valiliği ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, Mardin turizminin önemine değindi.

Tarihi kentin turizm zenginliğini dikkat çekerek bunun en önemli sağlayıcılarının kültür ve inanç eksenli birikimler olduğunu kaydeden Akkoyun, bu zenginliklerin şehre sağladığı en değerli kazanımın ise sosyal, mimari ve kültürel alanlardaki çeşitlilik olduğunu söyledi.

Akkoyun şöyle konuştu:

"Birbirine çok yakın mesafelerde farklı inançlara ait ibadethanelerin aynı fotoğraf karesinde yer alabilmesi bunun en karakteristik örneklerinden sadece bir tanesidir. Farklı inançlar, diller ve etnik grupların varlığı bu şehirde; kültürel zenginliğin, sosyal uyumun ve örnek alınacak bir hoşgörü ortamının tarihimizdeki en müstesna örneklerinden biridir. Yüzlerce yıllık birikimiyle onlarca medeniyetten izler taşıyan ve bu yönüyle Mezopotamya'nın gözbebeği olan Mardin, bir açık hava müzesidir. Devam eden çalışmalarla bu kadim şehre ait eserler, gün yüzüne çıkarılmaya ve turizme kazandırılmaya devam edilmektedir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mardin'imiz, 2023 yılında yaklaşık 650 bini konaklama olmak üzere 2 milyon civarında turist ağırladı."

Programda, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Gök birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna operatörlüğünde, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı Ürün Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Hotel Linkage CEO'su Erhan Kaya ve Ramada Plaza by Wyndham Mardin Genel Müdürü Rıdvan Ensari, "Kültür ve İnanç Ekseninde Turizm ve Mardin" konulu konuşmalar yaptı.

Vali Akkoyun, daha sonra konuşmacılara plaket verdi.