Mardin'de Uçak Seferlerinin Azaltılması ve İptalleri Gündemde

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Mardin'de yaşanan uçak seferi yetersizliği ve seferlerin iptallerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sordu. Bekin, "Bir turizm şehri olan Mardin'de ek uçak seferlerinin olması gerekirken, uçak sefer sayılarının azalması turizm alanını ve turistleri de olumsuz olarak etkilemekte, ülke ekonomisine zarar vermektedir" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mardin'de uçak seferlerinin azaltılması ve iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bekin, şunları kaydetti:

"Mardin'de uçak sefer sayısının yetersiz olduğu, bazı uçak seferlerin kaldırıldığı ve bilet fiyatlarının çok yüksek olduğu konuları tarafımıza gelen bilgiler arasındadır. Mardin- İzmir uçak seferleri daha önceden her gün düzenlenirken, sonrasında ise seferlerin azaltılarak ve sonrasında da tamamen iptal edildiği, yine aynı şekilde Mardin- Antalya uçak sefer sayılarında bir azalma olduğu ve sonrasında tamamen iptal edildiği tarafımıza iletilen bilgiler arasındadır. Bir turizm şehri olan Mardin'de ek uçak seferlerinin olması gerekirken, uçak sefer sayılarının azalması turizm alanını ve turistleri de olumsuz olarak etkilemekte, ülke ekonomisine zarar vermektedir. Uçak seferlerindeki azalmalar ve iptallerden en çok mağdur olanlar da cenazesi olanlar, acil tedaviye ihtiyaç duyan hastalar ve hasta yakınlarıdır. Vatandaşların gerek maddi gerekse manevi olarak uçak seferleri yüzünden yaşadıkları bu olumsuzluklar ile ilgili bugüne kadar herhangi bir önlem alınmadığı da iddia edilmektedir."

Bekin, Bakan Uraloğlu'nu şu soruları yöneltti:

"Mardin ilimizde bugüne kadar kaç tane uçak seferi iptal edilmiştir? İptal edilen uçak seferleri hangi illeri kapsamaktadır? Mardin ilimizde uçak sefer sayıları hangi gerekçelerle azaltılmıştır?

Mardin'de her gün yapılan uçak seferlerinin sayının azaltıldığı ve sonrasında Mardin-İzmir seferlerinin iptal edildiği doğru mudur? Doğru ise hangi gerekçelerle iptal edilmiştir? Mardin- İzmir arasında önceden olduğu gibi düzenli bir şekilde yeniden uçak seferi planlaması yapılacak mıdır?

Mardin- Antalya arası uçak seferlerinin tamamen iptal edildiği doğru mudur? Şayet doğru ise hangi gerekçe ile iptal edilmiştir? Mardin- Antalya uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Var ise hangi tarihlerde seferler başlatılacaktır?

Mardin'den Ankara ve İstanbul seferi yapan uçakların sayısında bir azaltma var mıdır? Var ise sefer sayıları neden azalmaktadır? Mardin'den büyükşehirlere olan karşılıklı sefer sayılarının azaltılması ya da iptali vatandaşları mağdur etmektedir. Vatandaşların mağdur olmaması için ek uçak seferleri düzenleyecek misiniz? Aynı şehirlere uçak seferleri yapmasına rağmen, farklı uçak firmalarındaki bilet fiyatların yüksek olmasının sebebi nedir? Uçak bilet fiyatları neye göre belirlenmektedir?"