Mardin\'de Üniversite Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Saldırılarını Protesto Etti

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Mardin'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek ve Gazze halkına destek amacıyla yürüyüş yaptı.

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde toplanan öğrenciler ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Oğuzhan Şener, Gazze'de katliam yapan İsrail'in bombalı saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, insanlığın zulme karşı bir arada olduğunu söyledi.

Şener, "İnanıyoruz ki, bu eylemlerimiz çığ gibi bütün meclisleri saracak ve bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak. Buradan Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın her yerinde üniversitelerde gerçekleştirilen eylemlere selam gönderiyoruz. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır." dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile kampüste yürüyüş yaptı.