Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, 124 uyuşturucu hap ve 75 gram metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
