Mardin\'de Yangınla Mücadele İçin Su Tankerleri Dağıtıldı

Mardin'de orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında temin edilen pompalı traktör su tankerleri, törenle 50 kırsal mahallenin muhtarlarına teslim edildi.

Mardin Orman Fidanlık Şefliği bahçesinde Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 50 pompalı traktör su tankerinin dağıtımı için tören düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, kentin geniş ve verimli topraklarıyla bölgenin en büyük tarım alanlarından biri olduğunu söyledi.

Bereketli topraklarda yüzyıllardır tarım ve hayvancılık yapıldığını, tarımsal faaliyetlerle coğrafyanın da korunmasının büyük bir önem taşıdığını dile getiren Akkoyun, geçmiş yıllarda özellikle insan eliyle meydana gelen ihmallerin yaşandığına dikkati çekti.

Doğayı ve emekleri tehdit eden yangınların zaman zaman ağır sonuçlara neden olabildiğini vurgulayan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Tarımsal faaliyetlerimizi en verimli şekilde sürdürürken bu topraklara da sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm kurumlarımız çok büyük bir emek sarf ediyor. Özellikle vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin doğayı korumada hassas olmalarını istiyoruz. Bu noktada itfaiye teşkilatımızın ve orman idaremizin müdahalesine gelmeden ilk müdahale aşamasında bölgede bulunan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin kolaylık sağlaması için 50 pompalı traktör su tankerini 10 ilçemize dağıtacağız. Bu su tankerleri yaklaşık 3 ton su kapasitesine sahip. Olası yangınlarda itfaiye teşkilatımızın, orman idaremizin müdahalesinden önce yani ekiplerimiz bölgeye ulaşmadan önce ilk müdahalenin yapılmasına imkan sağlıyorlar. Yangının büyümesini önlenmesi noktasında çok önemli imkan sağlıyor. Yangınlarla mücadelede kapasitemizi güçlendirme noktasında su tankerlerinin önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz."

Su tankerlerinin yangın risk haritasının esas alınarak dağıtıldığını anlatan Akkoyun, ihtiyaç oldukça da su tankerlerini temin edilip vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Akkoyun, geçen yıl 30, bu yıl da 15 olmak üzere 45 sırt tipi yangın söndürme üfleyiciyi de ekiplere teslim ettiklerini belirterek, bunun yangınla mücadele kapsamında orman teşkilatının sahadaki kahramanlarına büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

Geçen yıl da itfaiye teşkilatına 8 yeni itfaiye aracını aldıklarını belirten Akkoyun, orman ve meskun mahal yangınlarına karşı altyapılarını kuvvetlendirdiklerinin altını çizdi.

Özellikle artan sıcaklar nedeniyle yaz aylarında kuru otlar ve anız yangınlarının büyük felaketlere neden olabildiğine dikkati çeken Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu nedenle hepimizin, herkesin çok dikkatli ve sorumlu davranması gerekiyor. Özellikle çiftçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen anız yakmayalım, tarım arazilerimize sahip çıkalım. Bazen bir tarlada bir kıvılcım çok büyük yangınlara neden olabilmektedir. Önceki gün ve dün, birkaç ilçemizde meydana gelen yangınların sebeplerine baktığımızda büyük bir kısmı maalesef anız yangını. Bu yangınlar, doğamızın zarar görmesine ve orada bulunan canlıların yaşamının yok olmasına maalesef neden olmaktadır."

Konuşmanın ardından Vali Akkoyun ve davetliler, su tankerlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Törene, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Kurtgöz, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, ilgili kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.