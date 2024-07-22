Mardin'de Yaralı Kirpi Tedavi Altına Alındı

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Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı kirpi tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, Bağlar Mahallesi'ndeki TOKİ konutları civarında yaralı bir kirpi buldu.

Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen kirpi, buradaki ilk müdahalenin ardından Midyat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Kirpi, daha sonra bakımı ve rehabilite edilmesi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.