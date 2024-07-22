Mardin'de Yaralı Kirpi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Mardin'de Yaralı Kirpi Tedavi Altına Alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bir kirpi, tedavi edilmek üzere Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kirpi, Midyat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Daha sonra ise Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve rehabilite edilmesi için götürüldü.

22.07.2024 13:05
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Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı kirpi tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, Bağlar Mahallesi'ndeki TOKİ konutları civarında yaralı bir kirpi buldu.

Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirilen kirpi, buradaki ilk müdahalenin ardından Midyat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Kirpi, daha sonra bakımı ve rehabilite edilmesi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Yaralı Kirpi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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